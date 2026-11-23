मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के माखन नगर स्थित मुहासा औद्योगिक क्षेत्र के पास सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया। नाइट ड्यूटी पर जा रहे कर्मचारियों से भरी बस को तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कर्मचारियों से भरी बस सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बस में करीब 40 कर्मचारी सवार थे, जिनमें से 14 कर्मचारी घायल हो गए हैं। चार घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।



जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम करीब 6:30 बजे ग्रु सोलर एनर्जी कंपनी की बस नर्मदापुरम से कर्मचारियों को लेकर मुहासा औद्योगिक क्षेत्र जा रही थी। सभी कर्मचारी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के लिए निकले थे। इसी दौरान मुहासा के पास चौराहे पर तेज रफ्तार से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और देखते ही देखते कर्मचारियों से भरी बस सड़क पर पलट गई।



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बस पलटते ही मची चीख-पुकार, जान बचाने के लिए छटपटाते रहे कर्मचारी

हादसे के बाद बस के अंदर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुए इस हादसे में कई कर्मचारी बस के भीतर चोटिल हो गए। किसी के हाथ में चोट आई तो किसी के पैर और कंधे में गंभीर चोटें लगीं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस में सवार 40 कर्मचारियों में से 14 को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। स्थानीय लोगों और अन्य वाहनों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए नर्मदापुरम के निजी नर्मदा अस्पताल पहुंचाया गया।



चार कर्मचारियों की हालत गंभीर, भोपाल रेफर करने की तैयारी

अस्पताल में सभी घायलों का उपचार जारी है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, घायल कर्मचारियों में चार की हालत गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें भोपाल रेफर किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हुआ। तहसीलदार सुनील शर्मा अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के उपचार और स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।



कंपनी के अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस हादसे के बाद ग्रु सोलर एनर्जी कंपनी की कर्मचारी परिवहन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। जब कंपनी के अधिकारियों से हादसे को लेकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो वे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। फिलहाल इस हादसे ने औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। सवाल यह है कि आखिर कर्मचारियों को लेकर जा रही बस की सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता थी और तेज रफ्तार डंपर ने किस तरह बस को टक्कर मारी हादसे के बाद अब सभी की निगाहें घायलों के स्वास्थ्य और मामले की आगे होने वाली जांच पर टिकी हैं।

