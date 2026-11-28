शहर के बाजार क्षेत्र में देर रात एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बाजार बंद होने के बाद लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान से उठती आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार ने पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। आग की खबर फैलते ही आसपास के लोगों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया।जानकारी के मुताबिक बाजार क्षेत्र में स्थित कपड़े की एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में बड़ी मात्रा में कपड़े और अन्य सामान रखा हुआ था, जिसके चलते आग तेजी से फैलती चली गई।घटना की सूचना मिलते ही तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की भयावहता को देखते हुए दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तीनों फायर ब्रिगेड की टीमों ने मिलकर करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझाए जाने से आसपास की अन्य दुकानों तक आग फैलने की आशंका को टालने में मदद मिली।इस भीषण अग्निकांड में प्रकाश रेडीमेड दुकान में रखा कपड़ों का बड़ा स्टॉक और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक दुकान संचालक को करीब 25 से 30 लाख रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन जांच और सामान के मूल्यांकन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।फिलहाल आग लगने का वास्तविक कारण सामने नहीं आया है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बाजार बंद होने के बाद हुई इस घटना ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। गनीमत रही कि घटना के समय बाजार बंद था और किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई। बाजार जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में हुई इस घटना ने एक बार फिर दुकानों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।