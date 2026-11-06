नर्मदापुरम: पचमढ़ी में मौत बनकर झपटा बंदर, बैग बचाने की कोशिश में खाई में गिरे नागपुर के टूर लीडर; मौके पर मौत

मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के लोकप्रिय प्रियदर्शिनी व्यू प्वाइंट (फॉरेस्ट हिल) पर घूमने पहुंचे नागपुर के एक पर्यटक की खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बंदर ने उनके हाथ से बैग छीनने की कोशिश की थी। अपना सामान बचाने के प्रयास में पर्यटक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरी खाई में जा गिरे। हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही जान चली गई।



20 बच्चों के दल के साथ पचमढ़ी घूमने आए थे विजय नायक

मृतक की पहचान नागपुर निवासी विजय नायक के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, विजय नायक करीब 20 बच्चों के एक समूह के साथ पचमढ़ी घूमने आए थे। वह इस पूरे टूर ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके पिता भी इस यात्रा में उनके साथ मौजूद थे। शुक्रवार को पूरा दल प्रियदर्शिनी व्यू प्वाइंट पहुंचा था। वहां बच्चे प्राकृतिक नजारों के बीच तस्वीरें खिंचवाने और घूमने में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में खुशियों भरा यह सफर मातम में बदल जाएगा।



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बंदर ने बैग पर मारा झपट्टा, बचाने की कोशिश में हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि व्यू प्वाइंट पर मौजूद एक बंदर ने अचानक विजय नायक के हाथ में रखे बैग को छीनने का प्रयास किया। विजय ने बैग को बचाने और बंदर से वापस लेने की कोशिश की। इसी दौरान उनका पैर और संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते वह पहाड़ी के नीचे गहरी खाई में जा गिरे। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।



पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू अभियान

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। खाई की गहराई और दुर्गम रास्ते के कारण शव को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार रेस्क्यू के बाद विजय नायक के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पचमढ़ी के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए नागपुर स्थित उनके घर भेज दिया गया।



सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल, पर्यटकों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के बाद प्रियदर्शिनी व्यू प्वाइंट पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि इस स्थान पर खाई के किनारे सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं हैं। रेलिंग की मजबूती को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इसके अलावा व्यू प्वाइंट पर बंदरों की लगातार मौजूदगी पर्यटकों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बन रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि खतरनाक स्थानों पर मजबूत सुरक्षा रेलिंग लगाई जाए, बंदरों से दूरी बनाए रखने और खाने-पीने का सामान सुरक्षित रखने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही पर्यटकों की निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती भी की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटना दोबारा न हो।