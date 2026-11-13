नर्मदापुरम: खाद के लिए हाहाकार, सुबह से दोपहर तक बंद रहा मार्कफेड गोदाम; भूखे-प्यासे कतार में खड़े रहे किसान

नर्मदापुरम जिले में खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों की परेशानी एक बार फिर सामने आई है। कृषि उपज मंडी परिसर स्थित मार्कफेड के गोदाम पर शुक्रवार सुबह से ही खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतार लग गई। बाबई, रोहना, नर्मदापुरम सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक गोदाम बंद रहने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान सुबह से ही भूखे-प्यासे अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन खाद वितरण शुरू नहीं होने से उनका आक्रोश बढ़ता गया।



टोकन की अंतिम तारीख, फिर भी नहीं मिल रही खाद

गोदाम पर पहुंचे किसानों में सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को थी, जिनके टोकन की खाद लेने की अंतिम तारीख शुक्रवार थी। किसानों का कहना था कि वे सुबह से लाइन में लगे हैं, लेकिन गोदाम प्रभारी के दोपहर 12 बजे तक नहीं पहुंचने के कारण खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों को डर था कि कहीं टोकन की अंतिम तारीख निकलने के बाद उन्हें खाद लेने के लिए दोबारा परेशान न होना पड़े। खेतों में बोवनी के लिए खाद की जरूरत और घंटों के इंतजार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं।



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अव्यवस्था के बीच बढ़ती गई किसानों की भीड़

सुबह से गोदाम के बाहर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती रही। लंबी कतारों में खड़े किसान खाद वितरण शुरू होने का इंतजार करते नजर आए। किसानों का आरोप है कि जब टोकन जारी किए गए हैं और खाद लेने की तारीख भी निर्धारित है, तो समय पर वितरण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? किसानों को खाद के लिए इस तरह परेशान होना पड़ रहा है, जबकि खेती के काम में देरी का सीधा असर उनकी फसलों पर पड़ सकता है।



डीएमओ बोले- गोदाम में 250 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध

मामले में डीएमओ अनिल जैन ने बताया कि नर्मदापुरम के गोदाम में करीब 250 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है। खाद को ऑनलाइन रिटेल व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इसी कारण शुक्रवार को किसानों की भीड़ अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि जिले में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसानों को समय रहते खाद उपलब्ध कराया जाएगा।



सवाल बरकरार- खाद पर्याप्त तो किसानों को इंतजार क्यों?

एक तरफ विभाग गोदाम में पर्याप्त खाद होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान घंटों कतार में खड़े होकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब खाद का स्टॉक उपलब्ध है और किसानों के पास टोकन भी हैं, तो वितरण व्यवस्था समय पर क्यों नहीं हो पा रही? आखिर किसानों को अपनी ही खाद लेने के लिए भूखे-प्यासे घंटों इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?