मुरैना: जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सोते रहे

मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां इलाज के लिए कैदी वार्ड में भर्ती NDPS एक्ट का एक आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने वार्ड के गेट की अंदर से कुंडी खोली और बाहर निकल गया, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना सोमवार तड़के करीब 4 बजे की बताई जा रही है।



फरार आरोपी की पहचान जसवीर सिंह बग्गा पिता मंगल सिंह निवासी जिला मोगा, पंजाब के रूप में हुई है। वह मुरैना जिले के नूराबाद थाना पुलिस के NDPS एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी था। पुलिस ने उसे 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे मुरैना जेल भेज दिया गया था।



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पेट दर्द और दस्त की शिकायत पर अस्पताल में हुआ था भर्ती

जानकारी के मुताबिक, जेल में रहने के दौरान जसवीर सिंह की तबीयत खराब हो गई थी। उसे पेट दर्द और दस्त की शिकायत हुई। इसके बाद जेल प्रशासन ने उपचार के लिए उसे मुरैना जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया था। यहां उसकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात करीब 4 बजे आरोपी ने कैदी वार्ड के गेट की अंदर से कुंडी खोली और मौका पाकर अस्पताल से फरार हो गया। घटना के समय पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद आरोपी का निकल जाना सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है।



पुलिस सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने जिला अस्पताल के कैदी वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर आरोपी ने वार्ड का गेट कैसे खोला? ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को उसके भागने की जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या कैदी वार्ड में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? फिलहाल फरार आरोपी जसवीर सिंह की तलाश की जा रही है। पुलिस उसके फरार होने की परिस्थितियों की जांच में जुटी है।अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कैदी को पुलिस की निगरानी में अस्पताल में रखा गया था, वह आखिर इतनी आसानी से सुरक्षा घेरा तोड़कर कैसे फरार हो गया?