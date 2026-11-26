मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने का गंभीर मामला सामने आया है। स्टेशन रोड थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए घी के टैंकर में रखे करीब 11 हजार किलो घी को खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर असुरक्षित घोषित कर दिया है। घी के नमूने में लेड यानी सीसा की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई और मिलावट के कारोबार से जुड़े लोगों पर सवाल खड़े होने लगे हैं।



जानकारी के मुताबिक, स्टेशन रोड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घी से भरे एक टैंकर को पकड़ा था। टैंकर में करीब 11 हजार किलो घी रखा हुआ था। घी की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसके नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे। अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पूरे मामले की गंभीरता बढ़ गई है।



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खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट में घी के नमूने में लेड (सीसा) की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है। इसके बाद विभाग ने इस घी को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया है। सीसा एक विषैला भारी धातु तत्व है, जिसका शरीर में प्रवेश स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए इसका संपर्क गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 11 हजार किलो असुरक्षित घी की सप्लाई कहां की जानी थी? क्या यह घी बाजार में खपाने की तैयारी थी? यदि समय रहते टैंकर नहीं पकड़ा जाता तो इतनी बड़ी मात्रा में संदिग्ध घी लोगों तक पहुंच सकता था।



अब जांच के दायरे में घी के कारोबार से जुड़े लोगों की भूमिका, टैंकर में रखे घी का स्रोत और इसकी सप्लाई चेन जैसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह भी पता लगाना जरूरी है कि घी का निर्माण कहां हुआ था और इसे किन व्यापारियों तक पहुंचाया जाना था। वहीं, जब्त किए गए करीब 11 हजार किलो घी के नियमानुसार निस्तारण का सवाल भी अहम है। खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन के सामने अब यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि असुरक्षित घोषित घी किसी भी स्थिति में दोबारा बाजार या खाद्य शृंखला में न पहुंचे। फिलहाल इस मामले ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है और जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इस कारोबार के पीछे छिपे लोगों तक कार्रवाई कब पहुंचती है।