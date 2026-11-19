मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं के बीच मुरैना से बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक जर्जर स्कूल भवन की छत का प्लास्टर टूटकर कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा के सिर पर गिर गया। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

मामला मुरैना जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुराना भवन, सीमेंट जैतपुर का है। गुरुवार सुबह स्कूल में सामान्य दिनों की तरह कक्षाएं संचालित हो रही थीं। इसी दौरान कक्षा 6 की छात्रा अंबिका श्रीवास्तव कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक छत का प्लास्टर टूटकर सीधे उसके सिर पर गिर गया। हादसे के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई।

घायल छात्रा को स्कूल स्टाफ आनन-फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बामोर लेकर पहुंचा, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद स्कूल भवन की जर्जर हालत और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।



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जानकारी के मुताबिक, विद्यालय का भवन लंबे समय से जर्जर हालत में है। स्कूल प्रभारी कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दे चुके थे। शिकायतों में स्कूल परिसर में आए दिन जहरीले सांप निकलने की समस्या का भी उल्लेख किया गया था। इससे विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों की सुरक्षा पर भी खतरा बना हुआ था।

इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने भवन की मरम्मत या बच्चों की सुरक्षा के लिए समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आखिरकार जर्जर भवन की छत का प्लास्टर टूटकर छात्रा के सिर पर गिर गया।

हादसे से नाराज स्कूल के समस्त स्टाफ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। शिक्षकों ने अधिकारियों को भवन की जर्जर स्थिति से अवगत कराया और पहले की गई शिकायतों के साथ सुरक्षा संबंधी समस्याओं को भी उठाया।

अब सवाल यह है कि जब स्कूल प्रभारी लगातार भवन की जर्जर हालत की शिकायत कर रहे थे, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था?

छात्रा के घायल होने की घटना ने शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। जरूरत है कि जिले के सभी जर्जर स्कूल भवनों का तत्काल निरीक्षण कराया जाए और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

मध्यप्रदेश के मुरैना में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भीमसेन पहाड़िया समेत तीन लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने धर्मवीर रामपुरे, उसकी मां बबीता रामपुरे और भीमसेन पहाड़िया को आरोपी बनाया है। युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, पीड़िता ने स्टेशन रोड थाने में लिखित शिकायत देकर बताया कि धर्मवीर रामपुरे ने उसे शादी का भरोसा दिया था। इसी भरोसे पर उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि धर्मवीर ने करीब एक साल तक उसे अपने घर में रखा। इस दौरान वह लगातार शादी करने का भरोसा देता रहा।

युवती के मुताबिक, जब उसने धर्मवीर से शादी करने की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद धर्मवीर और उसके परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।

युवती की शिकायत में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भीमसेन पहाड़िया का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धर्मवीर रामपुरे, उसकी मां बबीता रामपुरे और भीमसेन पहाड़िया के खिलाफ दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

मामला दर्ज होने के बाद तीनों आरोपियों के फरार होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच कर रही है।

इस घटनाक्रम के बाद मुरैना के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल, मामले में आरोपियों का पक्ष सामने नहीं आया है। पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।