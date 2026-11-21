जिले के निवास-कुंडम मुख्य मार्ग पर ग्राम भीखमपुर में शनिवार को पेयजल संकट और गांव की अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर खाली बर्तन रखकर चक्काजाम कर दिया। इसके चलते करीब डेढ़ घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नल-जल योजना का नियमित संचालन नहीं हो रहा है। आए दिन पानी की सप्लाई बंद रहती है। कभी पानी मिलता है तो कभी कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। इससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य अधूरे होने की समस्या भी अधिकारियों के सामने रखी। चक्काजाम की सूचना मिलते ही तहसीलदार सुष्मिता उइके, निवास थाना प्रभारी धर्मेंद्र धुर्वे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया।तहसीलदार सुष्मिता उइके ने बताया कि मोटर खराब होने के कारण नल-जल योजना प्रभावित हुई है। ग्रामीणों को जल्द मोटर सुधरवाकर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया, जिसके बाद करीब डेढ़ घंटे से बाधित यातायात फिर से बहाल हो सका। अब सवाल यह है कि जब सरकार द्वारा नल-जल योजना के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है तो ग्रामीणों को पेयजल के लिए सड़क पर उतरकर चक्काजाम क्यों करना पड़ रहा है।