मंडला जिले में अवैध शराब के परिवहन और भंडारण के खिलाफ मंडला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,584 लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे नीले रंग के आयशर वाहन सहित कुल 13 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है। मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जबलपुर की ओर से आयशर वाहन क्रमांक MP 20 JA 6521 में अवैध रूप से शराब लाकर मंडला में खपाने की तैयारी की जा रही है। सूचना के आधार पर एसडीओपी पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली और महाराजपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई।

पुलिस टीम ने गाजीपुर स्थित एक मकान में दबिश देकर 1,584 लीटर देशी और विदेशी शराब बरामद की। मौके से शराब के परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा आयशर वाहन भी जब्त किया गया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये और वाहन की कीमत 5 लाख रुपये बताई गई है। इस तरह कुल 13 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया गया।



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कार्रवाई के दौरान संजय उर्फ रेड, अरविंद, प्रिंस उर्फ बासु गुप्ता, मृगतेष शर्मा और माणिक चौहान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 788/26 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में मामला दर्ज किया है।

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर शराब के स्रोत, परिवहन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में की गई। इसमें कोतवाली और महाराजपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम की अहम भूमिका रही।