मंडला जिले में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ नैनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सिवनी जिले की ओर से लाई जा रही करीब 51 पेटी शराब से भरे वाहन को घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस दौरान शराब की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे दो वाहनों को जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि सिवनी जिले की ओर से वाहनों के जरिए अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस लाइन मंडला, नैनपुर एसडीओपी और थाना प्रभारी की टीम ने संयुक्त रूप से थावर चौराहे पर घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने दो वाहनों को रोककर तलाशी ली।

जांच में एक वाहन से करीब 51 पेटी और 450 लीटर शराब बरामद हुई। वहीं, दूसरा वाहन शराब से भरे वाहन को आगे चलकर रास्ता दिखाने और पायलटिंग करने का काम कर रहा था। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है।



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पुलिस ने शराब परिवहन में इस्तेमाल बोलेरो और पायलटिंग कर रहे राइडर वाहन को जब्त कर लिया है। दोनों वाहनों की कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है। मामले में राजेश बरवे और निश्चल पिपरे को गिरफ्तार किया गया है।

इस कार्रवाई में शराब और दोनों वाहनों समेत करीब 25 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है। साथ ही शराब तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।