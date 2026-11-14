मंडला: शुद्ध शाकाहारी ढाबों की आड़ में चल रहा था शराब का कारोबार, 108 बल्क लीटर मदिरा जब्त, चार ढाबे सील किए

नेशनल हाईवे-30 पर शुद्ध शाकाहारी ढाबों की आड़ में अवैध शराब का कारोबार किए जाने का मामला सामने आया है। देर रात प्रशासन और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने हाईवे स्थित चार ढाबों पर एक साथ दबिश देकर बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की। कार्रवाई में करीब 108 बल्क लीटर शराब बरामद होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद चारों ढाबों को सील कर दिया गया।जानकारी के अनुसार एसडीएम मंडला, एसडीओपी मंडला और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने याराना ढाबा, माही ढाबा, मुड़ी मूंग ढाबा और परिहार ढाबा में जांच की। इस दौरान याराना ढाबा से करीब 40 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। वहीं माही और मुड़ी मूंग ढाबा से संयुक्त रूप से करीब 10 लीटर शराब बरामद हुई। इसके अलावा परिहार ढाबा से लगभग 48 बल्क लीटर देसी और विदेशी मदिरा जब्त की गई।कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने संबंधित लोगों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि शराब कहां से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई कहां की जा रही थी। शराब के स्रोत और अवैध कारोबार से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी।इसी कार्रवाई के तहत राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में याराना, माही, मुड़ी मूंग और परिहार ढाबे को सील कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ढाबों की आड़ में अवैध शराब के भंडारण और बिक्री को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।