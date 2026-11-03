मंडला: छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन, हटाने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं

मंडला जिले के कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास चटुआमार की सैकड़ों छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्राएं पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं और अधीक्षिका सिंधिया चौकसे को तत्काल पद से हटाने की मांग की। इस दौरान छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं।छात्राओं ने अधीक्षिका पर अनुचित व्यवहार, प्रताड़ना और जाति को लेकर टिप्पणी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। कुछ छात्राओं ने अधीक्षिका पर जादू-टोना करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि अधीक्षिका के व्यवहार के चलते छात्रावास में रहना मुश्किल हो रहा है और इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है।प्रदर्शन में शामिल छात्रा कामिनी मरावी ने बताया कि वे कन्या शिक्षा परिसर के छात्रावास क्रमांक-2 में रहती हैं। छात्राओं की मांग है कि सिंधिया चौकसे को छात्रावास से हटाया जाए। छात्रा के मुताबिक, इस संबंध में पहले भी कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचाने के लिए छात्राएं स्कूल छोड़कर कलेक्ट्रेट आई हैं। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल का स्टाफ उन्हें कलेक्ट्रेट आने से रोक रहा था।वहीं, मामले में मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने छात्राओं और उनके अभिभावकों की शिकायतें सुनने के बाद विधिवत जांच कराने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने बताया कि छात्रावास अधीक्षिका के व्यवहार को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मामले में कुछ न्यायालयीन प्रकरण भी हैं, इसलिए सभी पहलुओं की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि छात्राएं जनसुनवाई में अपनी समस्याएं लेकर पहुंची थीं और उन्होंने आवेदन दिया है। उनकी शिकायतों को सुना गया है और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। फिलहाल छात्राओं की शिकायतों के बाद अब सबकी नजर प्रशासन की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।