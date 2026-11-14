मंडला: फूलसागर पुल की रेलिंग तोड़ नदी में गिरा 16 चक्का ट्रक, केबिन में फंसा चालक, पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया

मंडला-जबलपुर नेशनल हाईवे-30 पर फूलसागर पुल में बड़ा हादसा हो गया। यहां 16 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। हादसे के बाद ट्रक का चालक केबिन में फंस गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।जानकारी के अनुसार ट्रक रायपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। ट्रक में क्वाइल लोड थी। इसी दौरान फूलसागर पुल से गुजरते समय ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गया। नदी में नर्मदा का बरगी डैम बैक वाटर है। हादसे के बाद ट्रक का केबिन पानी के ऊपर रहा, जिससे चालक के डूबने की स्थिति नहीं बनी।ट्रक चालक की पहचान रवींद्र यादव निवासी ललितपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चालक को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। रेस्क्यू के लिए क्रेन भी बुलाई गई।स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से काफी प्रयासों के बाद चालक को केबिन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर यातायात व्यवस्था संभाली। हालांकि हादसे के बाद ट्रक को नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका, फिलहाल हादसे के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है।