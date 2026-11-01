एमपी: 2003 के बाद मध्य प्रदेश में हुआ तेज विकास, पीएम के 2047 के विजन से खड़े हो जाते हैं रोंगटे: विजय शाह

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह ने प्रदेश के विकास, अपने राजनीतिक सफर और विपक्ष पर खुलकर अपनी बात रखी। एक नवंबर को स्थापना दिवस के साथ ही अपना जन्मदिन होने को उन्होंने सौभाग्य बताया। मंत्री शाह ने कहा कि 2003 के बाद प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विजन की कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

2003 के बाद विकास की गति तेज

मंत्री विजय शाह ने 1956 से लेकर अब तक प्रदेश के विकास में योगदान देने वाली सभी पूर्व सरकारों और मुख्यमंत्रियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। हालांकि, उन्होंने कहा कि 2003 से पहले के 50 वर्षों और 2003 के बाद हुए विकास की तुलना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की जो गति रही है, वह बेमिसाल है। मंत्री शाह ने सिंचाई का रकबा बढ़ने, नए मेडिकल कॉलेज खुलने, शिक्षा और विद्यालयों के विकास तथा बेहतर सड़कों के निर्माण का विशेष रूप से उल्लेख किया।



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पीएम मोदी के विजन की तारीफ

मंत्री शाह ने प्रदेश को समृद्धि और विकास का नया रास्ता दिखाने के लिए वर्तमान सरकार को बधाई का पात्र बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 का जो विजन दिया है, उसे देखकर लगता है कि 100 साल बाद का हिंदुस्तान बहुत चमचमाता हुआ होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

खालवा में करेंगे सौगात की घोषणा

जन्मदिन पर किसी नई सौगात या घोषणा के सवाल पर मंत्री विजय शाह ने कहा कि इसकी घोषणा खालवा में करेंगे। उन्होंने कहा कि खालवा की जनता ने ही उन्हें लगातार 36 साल से विधायक चुना है। अपने जन्मदिन को लेकर उन्होंने दार्शनिक विचार साझा करते हुए कहा कि जीवन का एक साल कम हो जाने के कारण जन्मदिन मनाने में कोई खास उत्साह नहीं होता। हालांकि, इस बहाने लोगों से मिलना-जुलना और स्वागत समारोह अच्छा लगता है।

कांग्रेस की रैली पर कसा तंज

दिल्ली में कांग्रेस की ओर से एक नवंबर को आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ' रैली के सवाल पर मंत्री विजय शाह ने विपक्ष पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जिन लोगों की कोई सोच ही नहीं है, उनके बारे में वे कुछ भी नहीं कहना चाहते।