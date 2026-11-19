मानसिंघ मिल के पास दो दिन पहले दरगाह हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद उपजे विवाद को लेकर शहर का माहौल गरमा गया है। गुरुवार को सकल हिंदू समाज ने बजरंग चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शहर काजी और उनके साथियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान एक हिंदू युवती ने शहर काजी के फोटो पर काली स्याही फेंकी और उसे पैरों से कुचल दिया।

प्रशासन पर भेदभाव का आरोप, सद्बुद्धि यज्ञ की चेतावनी

धरने में सिंधी समाज, मालवीय गौर समाज और सिख समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। हिंदू नेता अनीस अर्झरे ने कहा कि शहर काजी ने मजार हटाए जाने के बाद हिंदू मंदिरों के सामने धरना देने की चुनौती दी थी। इसी के जवाब में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान एक घंटे तक शहर काजी का इंतजार किया गया, लेकिन वे नहीं पहुंचे।



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अनीस अर्झरे ने प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लाल चौकी और तीन पुलिया क्षेत्र में हिंदू समाज के मकानों और व्यापार को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि इमलीपुरा और खानशाहवली में भारी अमले की मौजूदगी के बावजूद केवल नाली की फर्शियां उखाड़कर कार्रवाई की औपचारिकता पूरी की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन के इस रवैये के विरोध में जल्द ही सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा। उन्होंने पार्षद असलम गौरी के बयान का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि यदि मजार सांकेतिक थी, तो उसे लेकर आंदोलन कर प्रशासन को प्रताड़ित क्यों किया गया?

दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर: सिटी मजिस्ट्रेट

धरना स्थल पर ज्ञापन लेने पहुंचे खंडवा सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने बताया कि मानसिंघ मिल के पास हुई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान विवाद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से पांच दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद धरना शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया गया।