एमपी: खंडवा में शिक्षिका की शिकायत से मचा हड़कंप, यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोप में मामला दर्ज

खंडवा जिले में एक महिला शिक्षिका ने अपने पड़ोसी युवक पर ब्लैकमेलिंग, यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने शनिवार देर रात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 25 लाख रुपये

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रेत कारोबार से जुड़ा आरोपी फारूक बांठिया पिछले करीब डेढ़ साल से उसे परेशान कर रहा था। आरोप है कि युवक ने निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसका यौन शोषण किया। महिला का आरोप है कि आरोपी ने इसी डर का फायदा उठाकर अलग-अलग समय पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और चेक के माध्यम से उससे करीब 25 लाख रुपये भी ऐंठ लिए। पीड़िता ने पुलिस को आर्थिक लेन-देन से जुड़े साक्ष्य भी सौंपे हैं।



10 साल की बेटी को नमाज और कलमा पढ़ाने का आरोप

मामले में महिला की 10 वर्षीय बेटी से जुड़ा आरोप भी सामने आया है। शिकायत के अनुसार, आरोपी बच्ची को पढ़ाने के बहाने उसे हिजाब पहनाने और नमाज व कलमा पढ़ने के लिए दबाव डालता था। महिला ने अपनी शिकायत में इन घटनाओं का भी उल्लेख किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इन आरोपों की जांच शुरू कर दी है।



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हिंदू संगठनों के थाने पहुंचने के बाद दर्ज हुई FIR

मामले की जानकारी मिलने के बाद शनिवार देर रात हिंदू जागरण मंच और अन्य हिंदू संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ता पीड़िता के समर्थन में सिटी कोतवाली थाने पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अगम जैन और सीएसपी अभिनव कुमार बारंगे भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थाने पहुंचे।

सीएसपी अभिनव कुमार बारंगे ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी, एससी/एसटी एक्ट और धर्म परिवर्तन के दबाव सहित अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब बैंक खातों के लेन-देन, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।