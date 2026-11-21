कटनी शहर के आजाद चौक में शुक्रवार को आग ने भीषण रूप ले लिया। देखते ही देखते दो मंजिला इमारत लपटों से घिर गई। इमारत के निचले हिस्से में संचालित पेंट की दुकान से शुरू हुई आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में उठते काले धुएं के गुबार और ऊंची लपटों को देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जबकि सड़क से गुजर रहे राहगीर भी सहम गए। इस अग्निकांड में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त मकान मालिक घर पर मौजूद नहीं थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

आग की सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब दो घंटे तक आग बुझाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान दमकलकर्मियों ने 10 राउंड पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग की भयावहता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल के आसपास यातायात रोक दिया, ताकि दमकल वाहनों की आवाजाही और राहत कार्य में कोई बाधा न आए। आग बुझने के बाद भी इमारत के अंदर बची चिंगारियों को शांत करने के लिए दमकलकर्मी जुटे रहे।

भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन ने बताया कि उन्हें फोन के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। करीब 10 से 15 मिनट के भीतर दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया गया।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

नगर निगम कमिश्नर तपस्या परिहार के मुताबिक, आग पर नियंत्रण पा लिया गया था, लेकिन इमारत के अंदर बची चिंगारियों को बुझाने के लिए दमकल का अभियान जारी रखा गया। राहत की बात यह रही कि मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था और आसपास की इमारतों को भी नुकसान नहीं पहुंचा। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

बरही अग्निकांड की याद से सहमे लोग

आजाद चौक में आग की इस घटना ने दीपावली की रात बरही में हुए भीषण अग्निकांड की यादें ताजा कर दीं। बरही में तीन मंजिला इमारत में लगी आग की चपेट में आने से छह लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में एकादशी के दिन दो मंजिला इमारत में उठती आग की लपटों ने लोगों को एक बार फिर दहशत में डाल दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन ने लोगों से बिजली की वायरिंग की नियमित जांच कराने और दीये व पटाखों को ज्वलनशील सामान से दूर रखने की अपील की है।