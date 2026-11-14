आलीराजपुर: खनन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई की तैयारी, 8 से 10 गांवों के हजारों ग्रामीण करेंगे पैदल मार्च

आलीराजपुर जिले में प्रस्तावित खनिज ब्लॉकों और जमीन अधिग्रहण के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब ग्रामीणों ने अपनी मांगों को सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। सेमलाया में आयोजित ग्रामीणों की सभा में आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने घोषणा की कि गुड़ा सहित आसपास के 8 से 10 गांवों के हजारों ग्रामीण पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस मार्च में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी शामिल होंगे।

सभा में ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि विकास के नाम पर उनकी पुश्तैनी जमीन का अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने सामूहिक संकल्प लेते हुए कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे अपनी जमीन नहीं देंगे। उनका कहना था कि जमीन केवल खेती का साधन नहीं, बल्कि उनकी पहचान, आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी है।

आश्वासन के बावजूद प्रशासन के पत्रों पर उठाए सवाल

महेश पटेल ने सभा में मुख्यमंत्री के साथ हुई पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण के विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आदिवासियों की सहमति के बिना उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से दो पत्र जारी किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए। पटेल ने पूछा कि जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था तो फिर ये पत्र किसके निर्देश पर जारी किए गए? उन्होंने दोनों पत्र निरस्त करने और खनन प्रक्रिया पर रोक लगाने का लिखित आदेश जारी करने की मांग की।

फोटो दिखाकर भाजपा नेताओं पर साधा निशाना

सभा के दौरान महेश पटेल ने फोटो दिखाकर भाजपा नेताओं नागरसिंह चौहान, माधो डावर और विशाल रावत पर निशाना साधा। उन्होंने तीनों नेताओं को 'तीन बंदर' बताते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नकली धरना-प्रदर्शन के जरिए जनता को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जमीन को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक पत्र जारी किए जा रहे हैं।



पढ़ें: दो मासूम बच्चों के साथ मां ने कुएं में लगाई छलांग, तीनों की मौत; कोहराम

विकास के पक्ष में ग्रामीण, लेकिन जमीन अधिग्रहण का विरोध

ग्रामीणों ने कलेक्टर के साथ हुई चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं। उन्हें अच्छी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रोजगार और सिंचाई जैसी सुविधाएं चाहिए, लेकिन इसके लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण स्वीकार नहीं है। ग्राम सरपंच दिनेश देवका और गुड्डू देवका ने बताया कि गुड़ा में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर के दौरान उन्होंने कलेक्टर को ग्रामीणों की चिंताओं और मांगों से अवगत कराया था।

बिरसा मुंडा और आदिवासी सम्मान का मुद्दा भी उठाया

महेश पटेल ने मुख्यमंत्री के 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस से जुड़े बयान पर सार्वजनिक माफी की मांग की। इसके अलावा सोंडवा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आदिवासी महापुरुषों का सम्मान पूरे समाज के स्वाभिमान से जुड़ा विषय है।

मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे तीन प्रमुख मांगें

प्रस्तावित पैदल मार्च के दौरान ग्रामीण मुख्यमंत्री के सामने तीन प्रमुख मांगें रखेंगे। इनमें जमीन अधिग्रहण और खनन प्रक्रिया निरस्त करने का लिखित आदेश जारी करना, जिला प्रशासन की ओर से जारी दोनों पत्रों को निरस्त करना और आदिवासी समाज के सम्मान से जुड़े मुद्दों का समाधान करना शामिल है। महेश पटेल ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सभा में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कालू मेड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद डावर, सोनू वर्मा, लक्की राठौर, चंदर सिंह चौहान सहित क्षेत्र के सरपंच, ग्रामीण महिला-पुरुष और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।