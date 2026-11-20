जबलपुर शहर में लूट और चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला रांझी थाना क्षेत्र का है, जहां चार युवकों ने चाकू से हमला कर बालाघाट में पदस्थ एक पुलिस सिपाही का पर्स लूट लिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

रांझी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बालाघाट जिले में पुलिस सिपाही के पद पर पदस्थ कुलदीप रावत अपने मित्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने जबलपुर आए थे। वह मोहनिया मुक्तिधाम पहुंचे थे। इसी दौरान मोहनिया शराब दुकान के पास एक युवक ने उनसे 20 रुपये मांगे। कुलदीप के रुपये देने से इनकार करने पर युवक उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया।

इसी बीच युवक के तीन अन्य साथी भी वहां पहुंच गए। चारों ने मिलकर कुलदीप पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू का वार रोकने की कोशिश में उनके हाथ में चोटें आईं। इसी दौरान आरोपियों ने उनका बटुआ निकाल लिया और मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वारदात के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

गौरतलब है कि शहर में लूट और चाकूबाजी की घटनाओं से आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल है। चोरी की वारदातों में भी इजाफा होने की बात सामने आ रही है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।