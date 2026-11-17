मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। ग्वालियर पहुंचे सिंघार ने सरकार की कार्यप्रणाली, रोजगार, किसानों की समस्या और विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार कभी ओरछा तो कभी गांधी सागर में कैबिनेट बैठक कर रही है, लेकिन इन बैठकों से आम जनता को क्या हासिल हो रहा है? सरकार को बताना चाहिए कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है?



उमंग सिंघार ने आउटसोर्स भर्ती, सरकारी विभागों में खाली पदों और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि आखिर इन गंभीर विषयों पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए।



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पांच दिन का विधानसभा सत्र, 7 करोड़ जनता के लिए कितना काफी?

नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के पांच दिवसीय सत्र की अवधि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या पांच दिन का सत्र प्रदेश की सात करोड़ जनता की समस्याओं पर चर्चा के लिए पर्याप्त है? उनका कहना था कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।



किसानों को खाद नहीं, हेलीकॉप्टर से उतरकर खेतों में जाएं

सिंघार ने खाद संकट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार के मुखिया को हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे खेतों में जाना चाहिए और किसानों से उनकी समस्याएं पूछनी चाहिए। केवल बैठकों और घोषणाओं से किसानों की परेशानी दूर नहीं होगी।



SIR पर चुनाव आयोग को घेरा, 2028 को लेकर किया बड़ा दावा

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने इस प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की अंतिम पारी चल रही है और अब कांग्रेस की बैटिंग का समय है। 2028 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए सिंघार ने कहा कि कांग्रेस हर गेंद पर छक्का लगाएगी।