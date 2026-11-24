मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस विभाग की एक महिला अधिकारी से जुड़ा मामला सामने आया है। राज्य साइबर पुलिस में पदस्थ महिला टीआई वर्षा सिंह पर अपने पति के घर पहुंचकर हंगामा करने और तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं। माधवगंज थाना क्षेत्र के सात भाई की गोठ इलाके में हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें महिला टीआई पत्थर से दरवाजा तोड़ती और गाली-गलौज करती नजर आ रही हैं।

जानकारी के मुताबिक, महिला टीआई वर्षा सिंह के पति उमेश यादव इनकम टैक्स विभाग में पदस्थ हैं। आरोप है कि वर्षा सिंह अपने पति के घर पहुंचीं और वहां किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान उन्होंने दरवाजे पर पत्थर से कई वार किए। हंगामा बढ़ने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए।



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घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें महिला टीआई दरवाजे पर पत्थर मारती दिखाई दे रही हैं। साथ ही गाली-गलौज की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। हालांकि, पति-पत्नी के बीच विवाद की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

घटना के बाद पति के परिजन और मोहल्ले के लोग एकजुट होकर माधवगंज थाने पहुंचे। उन्होंने महिला टीआई के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।

फिलहाल इस मामले में महिला टीआई वर्षा सिंह का पक्ष सामने नहीं आया है। पुलिस विभाग की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं। अब देखना होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर क्या कार्रवाई करते हैं।