बीएनपी थाना क्षेत्र के न्यू देवास स्थित ग्रीन वैली कॉलोनी में वाहन खड़ा करने की बात को लेकर हुए विवाद में नकली तमंचा और तलवार दिखाकर दहशत फैलाने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस तीनों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची और मौका मुआयना कराया। पुलिस ने आरोपियों का मौके पर जुलूस भी निकाला। उनके कब्जे से एक तलवार, डंडा और पटाखे फोड़ने वाली नकली पिस्टल जब्त की गई है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।



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दरअसल, ग्रीन वैली इलाके में वाहन खड़ा करने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया। मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। पहले मामले में विशाल तोमर निवासी न्यू देवास की शिकायत पर हरिओम चंदेल, ललित तोमर, बाबा सहित अन्य लोगों के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया। वहीं दूसरे पक्ष से हरिओम पिता कमल चंदेल (20) निवासी ग्राम बिलावली, हाल मुकाम ग्रीन वैली की शिकायत पर विशाल पिता बलबीर तोमर (28) निवासी कुरहुवा, थाना भिंड देहात, हाल मुकाम न्यू देवास सहित अन्य तीन लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और पिकअप वाहन में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने का प्रकरण दर्ज किया गया।



विवाद के दौरान तीन युवकों द्वारा नकली टॉय गन और तलवार दिखाकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में युवक हथियार लहराते नजर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में हरिओम चंदेल, ललित तोमर और बाबा निवासी ग्रीन वैली, न्यू देवास कॉलोनी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। मामले में 25 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं का इजाफा किया गया है।