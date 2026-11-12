देवास: दिवाली के अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने बजवाए ढोल, शुभ मुहूर्त में खरीदा अनाज

दीपावली के अवकाश के बाद गुरुवार को मंडी खुलते ही व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गईं। शुभ मुहूर्त में खरीदी की शुरुआत को लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। मंडी परिसर स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। इसके बाद व्यापारियों ने आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर नाचते हुए नए कारोबारी सत्र का शुभारंभ किया।



शुभ मुहूर्त में सबसे पहले ज्वार की खरीदी की गई। इसके बाद गेहूं और सोयाबीन सहित अन्य अनाज की बोली लगाई गई। परंपरा के अनुसार, शुभ मुहूर्त में अनाज की खरीदी सामान्य बाजार भाव से कई गुना अधिक कीमत पर की गई। इस दौरान मंडी सचिव अरविंद परिहार ने भी बोली लगाकर अनाज खरीदा।



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ज्वार 12,251, गेहूं 5,151 और सोयाबीन 8,585 रुपये में खरीदा

मंडी सचिव अरविंद परिहार ने बताया कि दीपावली के बाद गुरुवार को मंडी दोबारा खुली है। परंपरा के अनुसार मां अन्नपूर्णा की पूजा के बाद शुभ मुहूर्त में अनाज की खरीदी शुरू की गई। व्यापारियों और किसानों की मौजूदगी में आयोजन उत्साह के साथ संपन्न हुआ। शुभ मुहूर्त में ज्वार 12,251 रुपये, गेहूं 5,151 रुपये और सोयाबीन 8,585 रुपये के भाव से खरीदा गया। ये शुभ मुहूर्त के विशेष भाव थे, जो सामान्य बाजार भाव से अधिक रहे।

किसानों और व्यापारियों में दिखा उत्साह

मंडी खुलने के पहले दिन सुबह से ही व्यापारी परिसर में जुटने लगे थे। कई किसान भी अपनी उपज लेकर पहुंचे। मां अन्नपूर्णा मंदिर में पूजन के बाद आतिशबाजी और ढोल की थाप के बीच खरीदी शुरू हुई। पूरे आयोजन के दौरान मंडी में उत्सव जैसा माहौल रहा। इस मौके पर मंडी सचिव अरविंद परिहार सहित मंडी के कर्मचारी और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।