दमोह। जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर में उधारी के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। हार्डवेयर दुकान पर हुई कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान जमकर लाठी-डंडे और लोहे के पाइप चले। दुकान में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामले में मुकेश राय के परिजनों और उनके पक्ष से जुड़े लोगों ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर ही पूरी घटना का आकलन करना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि विवाद की शुरुआत में दुकानदार पक्ष की ओर से मुकेश राय के साथ मारपीट की गई थी। उन्होंने पुलिस से शुरुआती घटनाक्रम सहित पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

उधारी में सामान देने से इनकार पर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, बांदकपुर निवासी हार्डवेयर दुकान संचालक पंकज नायक ने बताया कि उनके छोटे भाई पवन नायक हार्डवेयर की दुकान संचालित करते हैं, जबकि वे इलेक्ट्रिक की दुकान देखते हैं। रविवार को ऋषभ राय और सुभाष राय दुकान पर पहुंचे थे। उनके मुताबिक, दोनों पर पहले से कुछ रकम बकाया थी और वे दोबारा उधारी में सामान मांग रहे थे। पुरानी उधारी होने के कारण उनके छोटे भाई ने सामान देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

दुकान संचालक का आरोप है कि कहासुनी के दौरान पहले उन्हें थप्पड़ मारा गया और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। उनका कहना है कि बाद में ऋषभ राय अपने साथियों और मड़िया निवासी मुकेश राय सहित दर्जनभर से अधिक लोगों को लेकर लाठी-डंडों के साथ दुकान पर पहुंचे। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। दुकान संचालक के अनुसार, उनके परिवार के सदस्यों और पिता अखिलेश नायक ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए।

वायरल वीडियो में मारपीट और तोड़फोड़ के दृश्य

रविवार दोपहर हुई इस घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वायरल वीडियो में लोगों के बीच मारपीट, लाठी-डंडे चलने और दुकान के बाहर हंगामे के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए।

घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। लोगों का कहना है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी होने के बावजूद विवाद के दौरान तत्काल पुलिस हस्तक्षेप नहीं हो सका। आरोप है कि पुलिस करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची।

मुकेश राय के पक्ष ने कहा- एक वीडियो से पूरी सच्चाई तय नहीं हो सकती

इस घटनाक्रम में मुकेश राय के परिजनों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि किसी भी विवाद में कार्रवाई से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि मारपीट की शुरुआत किसने की थी। उनके मुताबिक, शुरुआती घटनाक्रम में मुकेश राय के साथ भी मारपीट हुई थी। उस समय दो लोग उनके साथ मारपीट कर रहे थे।

परिजनों का कहना है कि पुलिस को केवल वायरल वीडियो के आधार पर किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए। दोनों पक्षों के बयान, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। मुकेश राय के अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देते हुए उनके पक्ष ने शुरुआती मारपीट की घटना की भी जांच कराने की मांग की है।

एसडीओपी प्रिया सिंधी ने लिया संज्ञान, दोनों पक्षों पर कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हुई। पथरिया एसडीओपी प्रिया सिंधी और हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर पुलिस बल के साथ बांदकपुर पहुंचे। एसडीओपी प्रिया सिंधी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

निष्पक्ष जांच से सामने आएगी पूरी सच्चाई

बांदकपुर की इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था और आपसी विवादों के हिंसक रूप लेने को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विवाद की वास्तविक शुरुआत किसने की और किन परिस्थितियों में मामला इतना बढ़ गया।

फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जांच में वायरल वीडियो के साथ शुरुआती मारपीट, घायलों की स्थिति, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों को भी शामिल करना जरूरी है, ताकि दोषियों की पहचान कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके और किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो।