जिले के जुन्नारदेव अनुविभाग अंतर्गत आने वाले दमुआ थाने में शनिवार को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकायुक्त पुलिस ने थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक धरमदास यादव को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए थाने के भीतर ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस अचानक हुई छापेमारी से स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।लोकायुक्त निरीक्षक राहुल गजभिए ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दमुआ थाने में दानिश अंसारी से जुड़े एक चेक बाउंस के मामले की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी जांच चल रही थी। आरोप है कि इस मामले में खात्मा (खारजी) लगाने और प्रकरण को रफा-दफा करने के एवज में प्रधान आरक्षक धरमदास यादव ने फरियादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की इस बड़ी मांग से परेशान होकर फरियादी ने दो दिन पहले लोकायुक्त कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत की थी।फरियादी की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने आरोपों का गोपनीय सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तय योजना के अनुसार शनिवार को फरियादी रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपए लेकर दमुआ थाने पहुंचा। जैसे ही प्रधान आरक्षक धरमदास यादव ने रिश्वत की यह रकम अपने हाथ में ली, आसपास पहले से तैनात लोकायुक्त की टीम ने तुरंत दबिश देकर उसे रंगे हाथों दबोच लिया। टीम ने मौके से रिश्वत की नकदी भी बरामद कर ली है।इस पूरी ट्रैप कार्रवाई को लोकायुक्त डीएसपी रेखा प्रजापति के नेतृत्व में गठित विशेष दल ने अंजाम दिया। इस टीम में निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह नरवरिया, निरीक्षक राहुल गजभिए सहित लोकायुक्त विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी प्रधान आरक्षक धरमदास यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।