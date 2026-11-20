छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र के ग्राम रगड़ा में भेड़िए के हमले से पांच ग्रामीण घायल हो गए। घायलों में दो महिलाएं, दो बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं। सभी को डायल-112 की मदद से बिछुआ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण खेतों की ओर जाने से कतरा रहे हैं और वन विभाग से भेड़िए को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

खेत जाते समय ग्रामीणों पर किया हमला

ग्राम रगड़ा और आसपास का क्षेत्र जंगल की सीमा से लगा हुआ है। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण खेती-किसानी पर निर्भर हैं। रोज की तरह पांच ग्रामीण अपने खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक एक भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। हमले में पांचों ग्रामीण घायल हो गए। अचानक हुए हमले से ग्रामीणों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद से गांव में भय का माहौल है। खासकर महिलाओं और बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। किसान और मजदूर भी खेतों में जाने से डर रहे हैं।

डायल-112 ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया

हमले के तुरंत बाद ग्रामीणों ने डायल-112 को सूचना दी। पुलिस वाहन ने मौके पर पहुंचकर सभी पांचों घायलों को बिछुआ अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। घायलों की चोटों की गंभीरता को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

वन विभाग से गश्त और सर्चिंग की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों को आशंका है कि भेड़िया अभी भी आसपास के खेतों या झाड़ियों में छिपा हो सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव और खेतों की ओर जाने वाले रास्तों पर गश्त बढ़ाने की मांग की है। साथ ही भेड़िए की लोकेशन का पता लगाने के लिए सघन सर्चिंग अभियान चलाने की अपील की है, ताकि लोग बिना डर के अपने खेतों में काम पर लौट सकें।