बैतूल जिले के ग्राम खापा में प्रेम प्रसंग के चलते एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। आरोप है कि पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को केसला थाना क्षेत्र के प्रूफ रेंज इलाके में नाले के किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया। शाहपुर और केसला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।



तीन दिन से लापता था युवक

पुलिस के अनुसार, ग्राम खापा निवासी संदीप यादव (36), पिता भूरेलाल यादव, पिछले तीन दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था। परिजनों ने शाहपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान मृतक की पत्नी सागर यादव (32) की गतिविधियों और बयानों में विरोधाभास सामने आए। इससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ। संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पत्नी ने कथित तौर पर प्रेम प्रसंग और पति की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की।



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प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला ने बताया कि प्रेम प्रसंग में पति के बाधा बनने के कारण उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने कथित साथी प्रकाश यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव की मदद से शव को ठिकाने लगाया। दोनों ने केसला थाना क्षेत्र के प्रूफ रेंज इलाके में नाले के किनारे गड्ढा खोदकर शव दफना दिया, ताकि किसी को घटना की जानकारी न मिले।



एसपी की मौजूदगी में खुदाई, शव बरामद

मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहपुर और केसला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की। घटना की जानकारी मिलने पर बैतूल पुलिस अधीक्षक अमित सक्सेना भी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में चिन्हित स्थान पर खुदाई कराई गई। इस दौरान संदीप यादव का शव बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुखतवा भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।



शाहपुर थाना प्रभारी नीरज पाल ने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है। आरोपी पत्नी सागर यादव और उसके कथित साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी और साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपियों ने और क्या प्रयास किए। घटना सामने आने के बाद ग्राम खापा सहित आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा।