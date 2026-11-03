बैतूल: रात में ड्यूटी से लौट रहे पटवारी की सड़क हादसे में मौत, आंबेडकर चौक पर साथी कर्मियों का फूटा गुस्सा

बैतूल में काम के दबाव के बीच एक और सरकारी कर्मचारी की जान चली गई। ड्यूटी से देर रात घर लौट रहे पटवारी की सड़क हादसे में मौत के बाद जिले भर के पटवारियों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने आंबेडकर चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटवारी संघ ने काम के दबाव को हादसे की वजह बताते हुए कार्यालयीन समय में ही काम कराने और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता व अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की।

पूरा मामला घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के चोपना क्षेत्र में पदस्थ पटवारी कमलेश धुर्वे से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, पटवारी कमलेश धुर्वे बीती देर रात अपना शासकीय कार्य निपटाकर बड़ोरा स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रानीपुर थाना क्षेत्र के खमालपुर गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलने पर एक महिला पटवारी उन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में मृतक पटवारी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव बाहर आया तो आक्रोशित पटवारियों ने आंबेडकर चौक पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने साथी को श्रद्धांजलि दी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।



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क्या है आरोप?

पटवारियों का आरोप है कि स्वामित्व योजना को लेकर उन पर लगातार काम का दबाव बनाया जा रहा है। लक्ष्य पूरा करने के लिए उन्हें दिन-रात काम करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और सर्वर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके चलते उन्हें देर रात तक और छुट्टी के दिनों में भी फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है।

प्रदर्शन के दौरान एक पटवारी ने कहा, "हमारे साथी कमलेश धुर्वे स्वामित्व योजना के काम से लौट रहे थे। हम लोग दिन-रात काम कर रहे हैं। सर्वर डाउन रहता है और छुट्टी के दिन भी काम करवाया जाता है। हम शासन से मांग करते हैं कि कार्यालयीन समय में ही काम लिया जाए और अवकाश के दिनों में काम करने के लिए बाध्य न किया जाए। यह मौत काम के अत्यधिक दबाव का ही परिणाम है।"

पटवारी संघ ने साफ ऐलान किया है कि अब से वे सिर्फ कार्यालयीन समय में ही शासकीय कार्य करेंगे। रात में और छुट्टी के दिनों में कोई काम नहीं करेंगे। संघ ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति देने की भी मांग की है। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।