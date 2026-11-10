बड़वानी: दशहरे पर नहीं, दीपावली की पड़वा पर होता है रावण दहन, पीढ़ियों से चली आ रही अनूठी परंपरा

बड़वानी शहर से लगे नवलपुरा में दशहरे के बजाय दीपावली की पड़वा पर रावण दहन करने की अनूठी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत मंगलवार शाम हनुमान मंदिर चौराहे पर करीब 15 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान राम दरबार की झांकी निकाली गई। लोगों ने आतिशबाजी कर उत्सव मनाया और एक-दूसरे को पर्व की बधाई दी।

पीढ़ियों से चली आ रही अनूठी परंपरा

नवलपुरा में हर साल दीपावली की पड़वा पर हनुमान मंदिर समिति की ओर से रावण दहन का आयोजन किया जाता है। मंगलवार शाम 5:30 बजे समिति के सदस्यों ने करीब 15 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया। इससे पहले ढोल-ताशों के साथ राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी निकाली गई। झांकी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।



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दशहरे की तरह मनाते हैं खुशियां

रावण दहन के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को बधाई देकर खुशियां मनाईं। यहां दीपावली की पड़वा पर होने वाला यह आयोजन दशहरे के उत्सव जैसा ही होता है। स्थानीय लोग वर्षों से इस परंपरा को उत्साह के साथ निभाते आ रहे हैं।

शुरुआत को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं

स्थानीय बुजुर्गों के मुताबिक, नवलपुरा में दीपावली की पड़वा पर रावण दहन की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। हालांकि, इसकी शुरुआत कब और किन परिस्थितियों में हुई थी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी या प्रमाणिक मान्यता उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रही है और हर साल लोग इसमें उत्साह से शामिल होते हैं।