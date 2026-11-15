बालाघाट क्राइम: सरेखा सब्जी बाजार के टीन शेड के पास मिला वृद्धा का शव, हत्या की आशंका; पुलिस कर रही जांच

कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरेखा सब्जी और मटन मार्केट अंडरपास के समीप रविवार 15 नवंबर को एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सुनसान स्थान पर बने एक टीन के शेड के नीचे शव पड़ा देख स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।



मृतका की पहचान वार्ड नंबर 30, शारदा मंदिर चौक, सरेखा निवासी नरबदी बाई (65 वर्ष) पति गणेशलाल भोयर के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) और कोतवाली थाना प्रभारी अपने पूरे दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का बारीकी से मुआयना किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। प्रारंभिक जांच और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा वृद्धा की हत्या किए जाने की प्रबल आशंका जताई जा रही है।



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मृतका के परिचितों और पड़ोसियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। लोगों ने बताया कि नरबदी बाई की शादी नैनपुर में हुई थी, लेकिन विवाह के महज चार-पांच साल बाद ही वह अपने पति से अलग हो गई थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी। पति से अलग होने के बाद से ही वह अपने मायके सरेखा में आकर रहने लगी थीं। जीवनयापन के लिए वह लंबे समय तक सब्जी बेचने का काम करती रहीं, हालांकि बढ़ती उम्र के कारण वर्तमान में उन्होंने काम करना बंद कर दिया था।



परिचितों के अनुसार, पिछले कुछ समय से वृद्धा के घर में एक परिचित का लड़का उनके साथ रह रहा था। ऐसे में वह रविवार सुबह अपने घर से निकलकर सब्जी बाजार के पास इस सुनसान टीन शेड तक कैसे पहुंचीं और वहां उनके साथ क्या घटना घटित हुई, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है।



कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को गंभीरता से विवेचना में लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों और मृतका के साथ रहने वाले युवक से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है ताकि इस अंधे कत्ल की गुत्थी को जल्द सुलझाया जा सके।