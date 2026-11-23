छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से सात स्कूली छात्र-छात्राएं घायल हो गए। यह दुर्घटना बिछुआ स्थित एक्सीलेंस स्कूल के ठीक सामने उस समय हुई, जब बच्चे परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकल रहे थे। हादसे में दो बच्चों के पैर की हड्डी टूट गई है, जबकि पांच अन्य बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं।



प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को एक्सीलेंस स्कूल में परीक्षा समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं स्कूल से बाहर निकलकर सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने अनियंत्रित होकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सात बच्चे सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक पर दो युवक सवार थे, जो नाबालिग हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।



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पांच बच्चे जिला अस्पताल रेफर

हादसे के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायल बच्चों को तुरंत बिछुआ के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद पांच बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दो एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पूर्व सूचना के आधार पर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। वहीं, शेष दो बच्चों का उपचार बिछुआ अस्पताल में ही जारी है।



अभिभावकों में आक्रोश, सुरक्षा की मांग

जनपद सदस्य पाला सरेयाम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि परीक्षा देकर लौट रहे सात बच्चे नाबालिग बाइक सवारों की लापरवाही का शिकार हुए हैं। इस घटना के बाद से बच्चों के अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में गहरा आक्रोश और चिंता व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल के आसपास वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।