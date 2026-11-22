जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हिर्री में शनिवार शाम मंडई (मेले) में चाउमीन और मंचूरियन का सेवन करने के बाद 108 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। मेले में दुकान से चाउमीन खाने के कुछ ही समय पश्चात लोगों को तेज पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ने से मेले में अफरा-तफरी मच गई। प्रभावित लोगों को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम ने सभी मरीजों का प्राथमिक उपचार शुरू किया।प्राथमिक इलाज के बावजूद 45 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया। इसके अतिरिक्त चाउमीन खाकर बीमार पड़े 12 वयस्कों की हालत भी चिंताजनक होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 51 लोगों की स्थिति में सुधार होने पर प्राथमिक उपचार के पश्चात डिस्चार्ज कर दिया गया।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया ने भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में भर्ती सभी 45 बच्चों और मेडिकल वार्ड में इलाज करा रहे 12 वयस्कों की हालत में अब काफी सुधार है और उनकी स्थिति पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। उन्होंने जानकारी दी कि जिला अस्पताल में भर्ती सभी मरीज अब खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की गई है जो लगातार उनकी स्थिति की निगरानी कर रही है।घटना की जानकारी प्राप्त होते ही रविवार सुबह जिलाधिकारी आदित्य सिंह स्वयं जिला चिकित्सालय पहुंचे। जिलाधिकारी ने अस्पताल के बच्चा वार्ड और मेडिकल वार्ड का निरीक्षण किया तथा वहां भर्ती बच्चों एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने मेले में खाद्य सामग्री बेचने वाले संबंधित फूड स्टॉल के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।जिलाधिकारी के निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक माली जैन भी जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल के वार्डों में जाकर इलाज करा रहे बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों से मरीजों के इलाज के संबंध में जानकारी ली और बच्चों की स्थिति का जायजा लिया।