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लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमोडोर अरविंद सिंह ने अपने छात्र जीवन का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान बारिश के बीच उनसे जुड़ा एक वाकया हुआ था। इस पर उनका जवाब था, “पानी बरस रहा था तो क्या तुम बताशे थे जो घुल जाते।” उनका यह अंदाज सुनकर समारोह में मौजूद लोग मुस्कुरा उठे। वर्ष 1979 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी करने वाले कमोडोर अरविंद सिंह भारतीय नौसेना के सबसे युवा महावीर चक्र विजेता रहे हैं। वर्ष 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना की विशेष इकाई मार्कोस की स्थापना में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्हें नौसेना के सर्वोच्च वीरता पदक से सम्मानित अधिकारियों में गिना जाता है।

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