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तहसील बख्शी का तालाब के गांव बौरुमऊ निवासी मृतक किसान साधू गौतम की भांजी बनकर किसान की जमीन हड़पने वाली महिला पुष्पा देवी की गिरफ्तारी के बाद उसके पति व बेटा फरार चल रहे है। सैरपुर पुलिस ने इस जमीन घोटाले के आरोपी पिता-पुत्र की गिरफ्तारी के लिए उनके बौरुमऊ स्थित घर नोटिस चस्पा कर मुनादी भी करवाई है। ब्राह्मण महिला पुष्पा ने अपने पति और बेटे के साथ जमीन कब्जाने के लिए दलित किसान की भांजी बनकर जमीन अपने नाम करवा लिया था। इस मामले में सैरपुर थाने पर तीनों पर एफआईआर दर्ज है।

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