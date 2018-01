स्त्री दशा

{"_id":"5a534c664f1c1b4b198b5843","slug":"journey-of-life-of-womens-in-changing-world-remains-same-whatever-we-see-its-only-mirror-for-us-in-realty","type":"video","status":"publish","title_hn":"\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0926\u0936\u093e ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Madh ka pyaala nhiJise pine ko har koi bekrarTinka tinka bhikhrti hu mai tab vinas ko lati hu me, rup se pehchaan h meriPar ye julm nhi h mera har lalchaye najro ki khwaish hu meJisne chaha tb luta har kisi ne dyut ka sadyantra rachaMaan hu me laaj hu mePar purush jaati ke charno ki dasi ban gyi hu mai,naash ki beej nhi par har mahabharat ki suruaaat hu mLanchit nhi hu me par lanchhano ke moti se saji hu meBhojan nhi hu m par har bhojya ki sudha hu meIshwar nhi hu me par janmdatri hu meAre pagle idhar udhar kya dekheJannee hu me teri ardhangi hu me teriMe or khuch nhi nari hu me ansuo se bheegi mamta ke sparsh si tere dukh ki saathi hu me- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए