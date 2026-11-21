{"_id":"6b01a752b18b3fb41703673e","slug":"video-to-make-farmers-aware-about-natural-farming-in-mand-east-panchayat-of-tikri-block-of-the-district-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: खेतों में लौटेगी प्राकृतिक खुशहाली, किसानों को जीवामृत तैयार करने का दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टिकरी ब्लॉक की पंचायत मांड ईस्ट में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जीवामृत बनाने की विधि का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को जीवामृत के कृषि उपयोग, फायदे और प्राकृतिक खेती के तरीकों की जानकारी दी गई, ताकि वे टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें।

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