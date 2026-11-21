Hindi News
›
Video
›
Jammu and Kashmir
›
Jammu News
›
On Gopashtami, a cow-worship ceremony was held at the Maharshi Dayanand Gaushala, where a collective pledge was taken to secure the status of 'Rashtramata' (Mother of the Nation) for the cow.
{"_id":"6b01a6e94fa23552d00d85ce","slug":"video-on-gopashtami-a-cow-worship-ceremony-was-held-at-the-maharshi-dayanand-gaushala-where-a-collective-pledge-was-taken-to-secure-the-status-of-rashtramata-mother-of-the-nation-for-the-cow-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: गौ-पूजन के साथ बड़ा संकल्प! गाय को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दिलाने के अभियान को तेज करने की शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू: गौ-पूजन के साथ बड़ा संकल्प! गाय को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दिलाने के अभियान को तेज करने की शपथ
गोपाष्टमी के अवसर पर महर्षि दयानंद गौशाला बरनाई में मूवमेंट कल्कि की ओर से विशेष गौ-पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गोवंश संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया। इस दौरान गाय को संवैधानिक रूप से ‘राष्ट्रमाता’ का दर्जा दिलाने के लिए उपस्थित गौभक्तों और संगठन के सदस्यों ने सामूहिक संकल्प लिया तथा इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।