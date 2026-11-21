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गोपाष्टमी के अवसर पर महर्षि दयानंद गौशाला बरनाई में मूवमेंट कल्कि की ओर से विशेष गौ-पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गोवंश संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया। इस दौरान गाय को संवैधानिक रूप से ‘राष्ट्रमाता’ का दर्जा दिलाने के लिए उपस्थित गौभक्तों और संगठन के सदस्यों ने सामूहिक संकल्प लिया तथा इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की।

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