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उधमपुर: एसपीओ की हत्या पर कर्रा के बयान से भड़का भाजयुमो, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:42 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:42 PM IST







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भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) जिला उधमपुर ने किश्तवाड़ में दो एसपीओ की हत्या के मामले में तारिक अहमद कर्रा के कथित विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विशाल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और कर्रा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। ... और पढ़ें

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