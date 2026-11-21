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जम्मू: चिनैनी में किसानों को खेती के गुर सिखाने पहुंचा कृषि विभाग, देसी खाद और योजनाओं पर जागरूकता

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST







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चिनैनी कस्बे में कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसमें देसी खाद के इस्तेमाल और उसके लाभों के बारे में जानकारी दी गई। शिविर के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए बेहतर खेती, प्राकृतिक खाद के उपयोग और कृषि विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया। ... और पढ़ें

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