{"_id":"6b01a7e99d9f5a0f650c0eff","slug":"video-on-the-birth-anniversary-of-the-countrys-first-woman-prime-minister-and-iron-lady-late-indira-gandhi-the-district-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"Udhampur: उधमपुर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को किया नमन, जयंती पर याद किया साहसिक नेतृत्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Udhampur: उधमपुर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को किया नमन, जयंती पर याद किया साहसिक नेतृत्व

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:47 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:47 PM IST







Link Copied



जिला कांग्रेस कमेटी ऊधमपुर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके साहसिक नेतृत्व, राष्ट्रसेवा तथा देश की एकता और अखंडता के लिए दिए गए योगदान को याद किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन