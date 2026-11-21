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जम्मू: इंदिरा गांधी की जयंती पर कठुआ कांग्रेस ने किया नमन, राष्ट्र के प्रति योगदान को किया याद

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:45 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:45 PM IST







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जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें पुष्प अर्पित किए और नमन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके साहसिक नेतृत्व, राष्ट्रसेवा और देश के प्रति योगदान को याद करते हुए उनके विचारों और विरासत को श्रद्धांजलि दी। ... और पढ़ें

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