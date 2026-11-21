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जम्मू: थाना दिवस पर जनता की आवाज बनी पुलिस तक पहुंचने का जरिया, नशा और पशु तस्करी पर उठे सवाल

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:46 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:46 PM IST







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हरिया चक बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर आयोजित थाना दिवस में ग्रामीणों ने नशे के कारोबार, चिट्टा तस्करी, पशु तस्करी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के चालान से जुड़ी समस्याएं पुलिस के सामने रखीं। एसपी ऑपरेशंस बृजेश शर्मा ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जनता से सहयोग मांगा और यातायात नियमों का पालन करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। ... और पढ़ें

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