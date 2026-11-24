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कठुआ: सात दिन से जारी विरोध, मेडिकल कॉलेज कर्मचारियों ने उठाई भर्ती नियम अधिसूचना की मांग

Nikita Gupta

Updated Tue, 24 Nov 2026 06:09 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 06:09 PM IST







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जम्मू-कश्मीर के पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के नॉन-गजेटेड कर्मचारियों का सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स (एसआरआर) अधिसूचित करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन सातवें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने कठुआ में मार्च रैली निकालकर सरकार से लंबित भर्ती नियमों को जल्द लागू करने की मांग की। ... और पढ़ें

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