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कठुआ: हीरानगर के सीमावर्ती गांवों को बड़ी सौगात, 60 लाख से बनेगी बलासा खू-छप्पाकी सड़क

Nikita Gupta

Updated Tue, 03 Nov 2026 06:10 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 06:10 PM IST







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हीरानगर के सीमावर्ती क्षेत्र में 60 लाख रुपये की लागत से बलासा खू-छप्पाकी सड़क के निर्माण और मरम्मत का काम शुरू हो गया है। विधायक एडवोकेट विजय कुमार शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। इस परियोजना से 30 से अधिक गांवों के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। ... और पढ़ें

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