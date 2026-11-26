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वीडियो: चिंतपूर्णी बाजार में पानी की मेन पाइप में लीकेज, नाली में बह रहा हजारों लीटर पानी
चिंतपूर्णी बाजार में जल शक्ति विभाग की पेयजल सप्लाई की मुख्य पाइप में लीकेज होने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी नाली में बहकर बर्बाद हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पाइप में लीकेज की समस्या के साथ-साथ नाली ब्लॉक होने के कारण स्थिति और भी गंभीर बनती जा रही है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, नाली में पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके चलते नाली का गंदा पानी लीकेज वाली मुख्य पेयजल पाइप के संपर्क में आ रहा है। ऐसे में गंदा पानी पेयजल सप्लाई की पाइप में प्रवेश करने की आशंका बनी हुई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा पैदा हो सकता है।
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