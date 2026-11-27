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भारतीय सेना को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित टिप्पणी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हालांकि उन्हें यह पता नहीं है कि उन्होंने बोला क्या है, फिर भी यदि उन्होंने आवेश में आकर कुछ बोल भी दिया है तो उन्हें क्षमा करें। सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में डॉ. शांडिल ने कहा कि हालांकि, बागवानी मंत्री का सेना का अपमान करने का कोई मतलब नहीं होगा। उन्होंने संत कबीर का एक दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि इसलिए कहा जाता है, आपा खोकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो भी उन्होंने बोला होगा वह आवेश में आकर बोला होगा। यदि किसी कि कोई चीज वायरल हो जाती है तो उसे डाउन नहीं किया जा सकता।

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