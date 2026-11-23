{"_id":"6b041ebf5f839db56e0d0882","slug":"video-on-the-seventh-day-of-the-shrimad-bhagavat-katha-the-episodes-of-the-slaying-of-kamsa-and-the-marriage-of-rukmini-were-narrated-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"नालागढ़: श्रीमद्भागवत कथा के सातवें दिन सुनाया कंस वध और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नालागढ़: श्रीमद्भागवत कथा के सातवें दिन सुनाया कंस वध और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग
तहसील ग्राउंड रामशहर में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सातवें दिन कथा व्यास आचार्य नरेंद्र भारद्वाज शास्त्री जी ने भगवान श्रीकृष्ण की मथुरा यात्रा, कंस वध और रुक्मिणी विवाह के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। इस दौरान उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके द्वारा अत्याचारी कंस का अंत करने और धर्म की स्थापना के प्रसंगों को विस्तार से सुनाया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।