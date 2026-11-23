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तहसील ग्राउंड रामशहर में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सातवें दिन कथा व्यास आचार्य नरेंद्र भारद्वाज शास्त्री जी ने भगवान श्रीकृष्ण की मथुरा यात्रा, कंस वध और रुक्मिणी विवाह के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। इस दौरान उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके द्वारा अत्याचारी कंस का अंत करने और धर्म की स्थापना के प्रसंगों को विस्तार से सुनाया।

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