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On the fifth day of the Srimad Bhagwat Katha, the story of Shri Krishna's birth was narrated, and the atmosphere was filled with devotion through hymns.
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रामशहर: श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन सुनाया श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग, भजनों से भक्तिमय हुआ वातावरण
तहसील ग्राउंड रामशहर में आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पांचवें दिन व्यास पीठ पर विराजमान आचार्य नरेंद्र भारद्वाज शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कथा के दौरान उन्होंने ध्रुव और भक्त प्रह्लाद के चरित्र का भी विस्तार से वर्णन करते हुए उनकी अटूट भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व बताया।
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