{"_id":"6b00300b3c61006975079e78","slug":"video-dharampur-nagar-kirtan-procession-taken-out-on-the-occasion-of-the-prakash-parv-birth-anniversary-of-shri-guru-nanak-dev-ji-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मपुर : श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व में निकाला नगर कीर्तन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। जिले के धर्मपुर बाजार में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के (प्रकाश पर्व) को समर्पित भव्य नगर कीर्तन का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। नगर कीर्तन में सोलन, धर्मपुर और कसौली सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संगतों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान पूरा धर्मपुर बाजार भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। इस अवसर पर गतका दलों ने पारंपरिक सिख युद्धकला का शानदार प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गतका पार्टी ने तलवारों सहित विभिन्न पारंपरिक शस्त्रों के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाए। उनके शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे और दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। धर्मपुर गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सेवादार कमलजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा सिंह सभा धर्मपुर की ओर से श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को समर्पित इस भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें सोलन, कसौली और धर्मपुर की संगतों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने कहा कि नगर कीर्तन के माध्यम से आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई। आयोजन में संगतों का भरपूर सहयोग रहा।

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