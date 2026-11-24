{"_id":"6b059ecb96e2fa9017028bf6","slug":"video-video-the-final-cultural-evening-of-the-renuka-fair-belonged-to-the-artists-of-the-samvad-theatre-group-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: संवाद थियेटर ग्रुप के कलाकारों के नाम रही रेणुका मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या संवाद थियेटर ग्रुप चंडीगढ़ के कलाकारों के नाम रही। कलाकारों ने भृगुवंशी भगवान परशुराम की महागाथा का आध्यात्मिक और भावपूर्ण मंचन कर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। भगवान परशुराम के जन्म से लेकर सहस्रबाहु वध तक की कथा को कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से मंच पर जीवंत कर दिया। इस दौरान दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। महागाथा के मंचन में रावण-सहस्रबाहु संवाद, लक्ष्मण-परशुराम संवाद और सहस्रबाहु वध के दृश्य विशेष आकर्षण रहे। महागाथा में सहस्रबाहु का किरदार अरविंद शर्मा, भगवान परशुराम का अदय पराशर, माता रेणुका का डॉ. रजनी बजाज, ऋषि जमदग्नि का हंसराज पराशर और रावण का किरदार वीरेंद्र पराशर ने निभाया। मंचन का निर्देशन मुकेश शर्मा ने किया। इससे पूर्व उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनजेडसीसी) के कलाकारों ने जम्मू-कश्मीर का जागरण प्रस्तुत किया, जबकि राजस्थान के कलाकारों ने घूमर नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मुंडेश्वर सांस्कृतिक दल के कलाकारों ने दीप नृत्य और सिरमौरी नाटी की प्रस्तुति से समां बांधा। इसके अलावा करीब एक दर्जन लोक कलाकारों ने फिल्मी और पहाड़ी लोकगीतों पर शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया।

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